Франция настаивает на передаче Украине доходов от активов РФ

Париж требует передачи Киеву доходов от активов РФ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, заявил ТАСС.

По словам Барро, Франция настаивает на том, чтобы Евросоюз выделил Украине кредит, основанный на доходах от замороженных российских активов, который поможет Украине укрепить свой военный потенциал.

9 октября сообщалось, что ЕС согласовал выдачу кредита Украине на сумму €35 млрд евро под доходы от замороженных активов РФ.

В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует потратить выделенный ЕС кредит на покупку ПВО, энергетику и внутреннее оружие. Этот заем входит в более обширный проект стран G7, который предполагает выделение Киеву €50 млрд, в том числе за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее Захарова заявила о жестком ответе в случае транша доходов из активов РФ.