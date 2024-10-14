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Беднейшие страны погрязли в долгах на фоне пандемии

Всемирный банк: 26 беднейших стран оказались в худшем положении с 2006 года

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Youssef Boulkaid

Беднейшие страны мира погрязли в долгах на фоне пандемии COVID-19 и оказались в худшем финансовом положении с 2006 года. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Согласно докладу, речь идет о 26 государствах, где около 40% населения живет менее чем на $2,15 в день. Их совокупный госдолг достиг 72% от объема национальных экономик.

«Способность этих погрязших в долгах стран привлекать льготное финансирование в значительной степени иссякла. Доля международной помощи в их ВВП сократилась до минимума за два десятилетия», — говорится в исследовании.

По данным Bloomberg , к концу 2023 года долги беднейших стран оценивались в $3,5 трлн. Многие из них вынуждены занимать снова или критически урезать расходы на здравоохранение и образование, чтобы расплачиваться по обязательствам. Ряд стран, включая Боливию, Эфиопию и Тунис, объявили дефолт или находились на грани него.

Ранее россияне назвали сумму, которую считают порогом бедности.

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