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В Госдуме поддержали увеличение МРОТ

Комитет Госдумы поддержал увеличение МРОТ до 22 440 рублей в 2025 году

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Depositphotos

Комитет Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов поддержал законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с начала следующего года в 22 440 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц», — говорится в тексте законопроекта.

К 2030 году МРОТ должен быть поднят более чем в два раза по сравнению с суммой на 2023 год. В настоящее время МРОТ в России составляет 19 242 рубля в месяц.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Госдумы в понедельник, 14 октября, заявил, что ситуация на рынке труда остается стабильной, безработица держится на рекордно низком уровне — 2,4%. При этом, по словам Котякова, в ряде сегментов экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий.

Ранее в Госдуме отреагировали на желание россиян отдыхать три дня в неделю.

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