Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Портфель строящихся объектов группы «Аквилон» превысил 1,1 млн квадратных метров

В группе «Аквилон» рассказали о реализации проектов в шести регионах России

close
ГК «Аквилон»

К октябрю на этапе строительства у группы «Аквилон» находятся 33 проекта, в числе которых многоквартирные дома, апарт-комплекс, бизнес-центры и объекты социальной инфраструктуры. Портфель строящихся объектов компании составил более 1,1 млн. кв. метров, сообщила пресс-служба девелопера.

По словам генерального директора группы «Аквилон Москва» Дмитрия Рогатых, компания постепенно укрепляет позиции на федеральном уровне.

За 21 год деятельность группы «Аквилон» охватила шесть регионов: Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Архангельск и Северодвинск, а также Иваново.

В Москве компания возводит 250 тыс. кв. м недвижимости: два жилых комплекса — INDY Towers и «Аквилон BESIDE 2.0», а также многофункциональный проект «Аквилон SIGNAL» в районе Отрадное. Здесь появятся апартаменты для постоянного проживания и четырехзвездочный апарт-отель.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области федеральный девелопер строит девять проектов — свыше 437 тыс. кв. м недвижимости, включая многоквартирные дома, бизнес-центр и ряд социальных объектов. Самый масштабный объект в «северной» столице на стадии реализации — «Аквилон Leaves» в Московском районе.

Около 450 тыс. кв. м недвижимости группа «Аквилон» реализует в Архангельске и Северодвинске. Актив компании составляют 15 жилых комплексов. Самым крупным строящимся объектом девелопера в столице Поморья является проект в центре города — «Аквилон City Towers».

Недавно девелопер также приступил к строительству жилого комплекса «Левитан» в городе Иваново.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами