Портфель строящихся объектов группы «Аквилон» превысил 1,1 млн квадратных метров

К октябрю на этапе строительства у группы «Аквилон» находятся 33 проекта, в числе которых многоквартирные дома, апарт-комплекс, бизнес-центры и объекты социальной инфраструктуры. Портфель строящихся объектов компании составил более 1,1 млн. кв. метров, сообщила пресс-служба девелопера.

По словам генерального директора группы «Аквилон Москва» Дмитрия Рогатых, компания постепенно укрепляет позиции на федеральном уровне.

За 21 год деятельность группы «Аквилон» охватила шесть регионов: Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Архангельск и Северодвинск, а также Иваново.

В Москве компания возводит 250 тыс. кв. м недвижимости: два жилых комплекса — INDY Towers и «Аквилон BESIDE 2.0», а также многофункциональный проект «Аквилон SIGNAL» в районе Отрадное. Здесь появятся апартаменты для постоянного проживания и четырехзвездочный апарт-отель.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области федеральный девелопер строит девять проектов — свыше 437 тыс. кв. м недвижимости, включая многоквартирные дома, бизнес-центр и ряд социальных объектов. Самый масштабный объект в «северной» столице на стадии реализации — «Аквилон Leaves» в Московском районе.

Около 450 тыс. кв. м недвижимости группа «Аквилон» реализует в Архангельске и Северодвинске. Актив компании составляют 15 жилых комплексов. Самым крупным строящимся объектом девелопера в столице Поморья является проект в центре города — «Аквилон City Towers».

Недавно девелопер также приступил к строительству жилого комплекса «Левитан» в городе Иваново.