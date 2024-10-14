В Минэкономразвития заявили о траектории экономического роста «без рывков»

Министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в Государственной думе, заявил, что экономика РФ выходит на траекторию стабильного роста. Его слова приводит ТАСС.

«Выходим на более стабильную, без рывков траекторию стабильного экономического роста», — заявил Решетников.

Он отметил, что Минэкономразвития исходит из того, что «не идет какое-то замедление экономического роста».

«Мы возвращаемся к тому потенциалу, который у нас есть и который мы оцениваем в диапазоне 2,5-3%», — рассказал он о темпах роста экономики.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Госдумы заявил, что ситуация на рынке труда остается стабильной, безработица держится на рекордно низком уровне — 2,4%. При этом, по словам Котякова, в ряде сегментов экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий.

Ранее в Госдуме отреагировали на желание россиян отдыхать три дня в неделю.