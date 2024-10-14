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Экономист рассказал, когда в России начнут снижать ключевую ставку

Экономист Табах: ЦБ России начнет снижать ключевую ставку к лету 2025 года

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центральный банк России может начать снижать ключевую ставку к лету 2025 года. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал главный экономист «Эксперт РА», доцент экономфака МГУ Антон Табах.

«Но если брать в качестве примеров те страны, которые ранее проходили через похожие сценарии, в частности, Казахстан, Бразилию и Мексику (хотя там нет такого санкционного давления на экономику или расходных статей, связанных с СВО), получается, что, скорее всего, ставку будут снижать медленно и с оглядкой», — уточнил эксперт.

По мнению Табаха, экономика России уже начала замедляться, поэтому инфляция к первому кварталу следующего года также должна дать замедление. Однако она будет еще не такой, какой ее хотел бы видеть ЦБ, заключил Табах.

Портфельный управляющий УК «Первая» Михаил Цагарели до этого говорил, что ключевая ставка может достигнуть 22% до конца 2024 года. Далее, по оценкам Цагарели, ставка зафиксируется на отметке в 22% годовых до второго квартала 2025-го. После чего регулятор может постепенно перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще интересоваться ключевой ставкой.

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