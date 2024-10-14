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Стало известно, о падении товарооборота России и Италии

Посол РФ Парамонов: товарооборот с Италией упал в пять раз

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Depositphotos

Товарооборот между Россией и Италией сократился в пять раз. Об этом заявил посол РФ в Риме Алексей Парамонов в интервью газете Corriere della Sera .

По словам дипломата, Италия поспешно отказалась от статуса привилегированного экономического партнера России, что привело к значительному падению взаимной торговли. Ожидается, что по итогам текущего года объем товарооборота составит $7-8 млрд.

«Россия не ожидала от Италии столь поспешного, а главное — абсолютно саморазрушительного отказа от статуса привилегированного экономического партнера Москвы», — подчеркнул Парамонов.

Посол отметил, что ранее итальянские компании и банки работали на российском рынке в весьма комфортных условиях. Кроме того, между странами реализовывалось множество совместных инвестиционных и культурных проектов.

Парамонов также упомянул, что некоторые союзники Италии прилагали усилия для разрушения российско-итальянских экономических отношений.

«Не мытьем, так катаньем эта цель достигнута», — резюмировал дипломат.

В конце сентября стало известно, что лидером по поставкам товаров в Индию в июле остался Китай с $10,3 млрд. Российский экспорт в Индию с начала года составил почти $40 млрд, увеличившись на 13% в сравнении с прошлым годом.

Ранее поставки российских товаров в Германию резко сократились .

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