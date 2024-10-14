Эксперт спрогнозировал курс юаня на текущую неделю

На текущей неделе ожидается снижение волатильности юаня с закреплением на текущих значениях. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, влияние на стабилизацию курса китайской валюты оказывают возросшие ее продажи Банком России, а также активность экспортеров на валютных рынках.

«Но ситуация может измениться, так как нерешенными остаются ключевые аспекты, влияющие на ослабление рубля к юаню, такие как сокращение продаж валютной выручки экспортерами, сохраняющиеся сложности с трансграничными транзакциями из-за вторичных санкций», — отметил эксперт.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня с 14 по 18 октября составит 13,30 — 13,70 рубля.

В начале октября стало известно, что Банк России увеличит продажи валюты в текущем месяце в 26 раз — с ₽0,2 млрд до ₽5,3 млрд в день. Это связано с сокращением закупок Минфином и может поддержать рубль, а также снизить напряженность с ликвидностью в юане.

Ранее сообщалось, что ставки по юаневым вкладам в России достигли рекордных 13%.