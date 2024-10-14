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В РФ задумались о передаче ТПП функций по сертификации импорта

«Ведомости»: власти обсуждают механизм проверки происхождения импорта через ТПП

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В России прорабатывается инициатива, согласно которой Торгово-промышленная палата (ТПП) может получить право подтверждать происхождение импортируемых товаров. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания комиссии по вопросам классификации и страны происхождения товаров Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным издания, с таким предложением выступили участники внешнеэкономической деятельности, недовольные высокими пошлинами из-за сомнений таможни в подлинности сертификатов.

«Это [подтверждение страны происхождения] достаточно сложная процедура, и в случае с определенными странами никто не может гарантировать подтверждение той или иной информации», – отмечает вице-президент ТПП Елена Дыбова.

Механизм может заработать, если ТПП страны-производителя будет выдавать собственные сертификаты происхождения для России. Пока реализуемо лишь для дружественных государств, добавила она.

До этого глава Торгово-промышленной палаты рассказал о развитии сотрудничества со странами АСЕАН.

Ранее коммерсанты выступили против нового реестра.

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