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ЕС намерен расширить санкции против российских организаций

Politico: страны ЕС обсуждают введение санкций против компаний России и Ирана

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Ohde/face (признан в РФ иностранным агентом) to face (признан в РФ иностранным агентом)/Global Look Press

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза на встрече 14 октября планируют принять решение о новом пакете санкций в отношении организаций из России и Ирана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

По данным издания, главы МИД стран ЕС планируют обсудить методы борьбы с обходом санкций и могут принять решение о введении санкций против российских организаций, которые якобы участвуют в «дестабилизирующих действиях» Москвы в других странах.

Кроме того, новые санкции будут направлены против иранских компаний, которые якобы занимались отправкой оружия в другие страны региона, а также в Россию. Ограничительные меры в том числе коснутся иранских авиакомпаний.

8 октября Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций против РФ за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом». В заявлении говорилось, что новые рамки позволят Брюсселю преследовать тех, кто участвует в действиях правительства России, якобы подрывающих основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и других государств.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель назвал личным достижением 14 пакетов санкций против России.

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