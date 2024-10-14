В Казахстане откроется офис Telegram

Глава минцифры Казахстана Жаслан Мадиев заявил, что мессенджер Telegram откроет в стране свой офис. Об этом пишет «Sputnik Казахстан».

«Достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса — важный шаг для повышения контроля над контентом», — сказал министр.

По словам Мадиева, минцифры Казахстана активно сотрудничает с мессенджером для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов.

До этого сооснователь компании «Спрут-Информ» Игорь Бедеров рассказал агентству РИА Новости о разработке, которая поможет в поиске противоправного контента в мессенджере Telegram. Решение получило название «Спрут-Тел». Инструмент осуществляет мониторинг платформы и помогает выявить заданные заказчиком ключевые слова. После сбора необходимых сведений решение создает базу данных, после чего проходит аналитическая обработка.

6 октября Telegram расширил перечень нарушений для подачи жалобы на публикацию в каналах и групповых чатах. Так, к возможности пожаловаться на насилие, спам, порнографию, в том числе детскую, нарушение авторских прав, распространение персональных данных или другое с указанием оснований, добавили жестокое обращение с детьми, терроризм, незаконные товары, также появились ответы «не нравится» и «не нарушает закон, но надо удалить».

Ранее Дуров рассказал о новых функциях в Telegram.