Шотландский виски начнут разливать в России

Крупная российская компания Luding Group подписала контракт с шотландской Campbell Mayer, по которому сможет разливать виски Glendale. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Luding Group.

Представитель компании отметил, что в прошлом Glendale разливался исключительно в Шотландии. В России выпуск алкогольного напитка собираются наладить до конца 2024 года. Этим займется расположенный в Подмосковье Коломенский винно-коньячный завод.

Campbell Mayer выпускает семь марок виски, водки и джина. Для выдержки спирта в компании используют новые дубовые бочки и бочки, пропитанные бурбоном, портвейном и хересом, поскольку считают, что именно процесс выдержки влияет на качество алкоголя. Виски Glendale создан из солодовых и зерновых спиртов из знаменитых шотландских регионов Айла, Спейсайд и Хайленд. При дистилляции используется родниковая вода из местных источников, а процесс выдержки в дубовых бочках занимает не менее трех лет.

В сентябре стало известно, что производство зернового виски в РФ увеличилось на 30% и может приблизиться к 10 млн декалитров в 2024 году. Рост рынка обусловлен преимущественно увеличением отечественного производства.

Ранее почти половина россиян сознательно отказалась от алкоголя.