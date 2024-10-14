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Молдавия может усилить санкции против России после выборов

Шор: в Молдавии после выборов президента увеличат число санкций против РФ

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Максим Блинов/РИА Новости

Правящая партия Молдавии усилит санкции против России, если победит на предстоящих 20 октября выборах президента. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, пишет газета «Известия».

«Власти присоединятся к чему угодно, если будет указание от ЕС», — отметил он.

Оппозиционер обратил внимание, что все зависит от того, удастся ли властям обмануть избирателей и «пропихнуть свою европовестку».

По словам Шора, местные власти поддерживают каждый поворот головы Вашингтона и Брюсселя, готовы «бежать впереди паровоза», чтобы подписаться под всеми антироссийскими мерами.

В публикации обратили внимание, что МИД Приднестровья предложил властям Молдавии провести референдум о евроинтеграции и на территории непризнанной республики, но получил отказ.

В конце сентября Россия призвала Молдавию воздержаться от шагов, делающих ее участницей конфликта.

Ранее Захарова оценила масштаб раскола в Молдавии из-за Приднестровья.

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