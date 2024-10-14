Правящая партия Молдавии усилит санкции против России, если победит на предстоящих 20 октября выборах президента. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, пишет газета «Известия».

«Власти присоединятся к чему угодно, если будет указание от ЕС», — отметил он.

Оппозиционер обратил внимание, что все зависит от того, удастся ли властям обмануть избирателей и «пропихнуть свою европовестку».

По словам Шора, местные власти поддерживают каждый поворот головы Вашингтона и Брюсселя, готовы «бежать впереди паровоза», чтобы подписаться под всеми антироссийскими мерами.

В публикации обратили внимание, что МИД Приднестровья предложил властям Молдавии провести референдум о евроинтеграции и на территории непризнанной республики, но получил отказ.

В конце сентября Россия призвала Молдавию воздержаться от шагов, делающих ее участницей конфликта.

Ранее Захарова оценила масштаб раскола в Молдавии из-за Приднестровья.