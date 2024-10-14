Россияне избавляются от долларов и евро

Россияне продавали наличные евро на 42% чаще, чем покупали, в январе-сентябре 2024 года. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом наличные доллары продавали на 26% чаще, чем покупали, в первые три квартала.

Через банковские приложения россияне на 18% чаще продавали доллары, чем покупали. У евро эта доля составила 8%.

Число операций с долларом за рассматриваемый период в 2,4 раза превысило показатели евро. Средний чек одной валютообменной операции с долларами за три квартала составил $665, а с евро – €552. Это чуть более 64 тыс. и свыше 58 тыс. рублей соответственно по текущему курсу.

«Минувшие три квартала на валютном рынке были достаточно богаты на события, что способствовало повышенной волатильности курсов, пик которой пришелся на лето. При этом в пользу российского рубля в начале года продолжало выступать расширенное предложение валюты на рынке, а также валютные интервенции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила», — отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, одно из главных событий в конце третьего квартала на российском рынке — решение ЦБ повысить ключевую ставку до 19%, которое было ожидаемо на фоне роста инфляции в августе. Основной сигнал регулятора состоит в готовности держать высокую ставку сколько потребуется, и даже поднимать ее до разворота тренда роста устойчивой инфляции.

По мнению Тимошенко, подобные меры могут оказать поддержку курсу российского рубля. Однако эксперт призвал к пониманию, что геополитика, экспортно-импортный баланс и нефтяные цены во многом продолжают определять курс национальной валюты.

Исследование было проведено в октябре на основе анализа клиентской статистики.

Ранее эксперт спрогнозировал курсы доллара и евро на следующую неделю.