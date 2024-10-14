Стало известно, в каких городах подешевели квартиры

Средняя цена квадратного метра новых однокомнатных квартир в сентябре снизилась более чем в половине российских городов-миллионников. Больше всего однушки подешевели в Нижнем Новгороде (-3,6% к августу, до 199 тыс. рублей). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании Яндекс Недвижимость.

Следом идут Новосибирск (-3% за месяц, до 149 тыс. рублей) и Уфа (-2,7%, до 131 тыс. рублей). В Москве «квадрат» однокомнатных квартир в новостройках подешевел на 2,4% за месяц, до 389 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — на 2,1%, до 258 тыс. рублей. Также метры в «однушках» потеряли в цене в Самаре (-1,8% за месяц, до 113 тыс. рублей), Красноярске (-1,5%, до 140 тыс. рублей) и Воронеже (-0,8% за месяц, до 124 тыс. рублей).

Двухкомнатные квартиры подешевели в Красноярске (-1% за месяц, до 148 тыс. рублей за кв. м), Нижнем Новгороде (-1%, до 176 тыс. рублей) и Новосибирске (-0,9% за месяц, до 176 тыс. рублей).

Медианная цена квадратного метра новых трехкомнатных квартир снизилась в шести городах-миллионниках. Больше всего «квадраты» подешевели в Нижнем Новгороде (-2,8% за месяц, до 166 тыс. рублей), Самаре (-1,6%, до 107 тыс. рублей) и Москве (-1,4%, до 379 тыс. рублей). В Екатеринбурге и Казани стоимость метров в «трешках» снизилась на 0,5% и составила 143 тыс. рублей и 193 тыс. рублей соответственно.

Студии подешевели в четырех городах-миллионниках. Максимальное снижение зафиксировано в Самаре (-2% за месяц, до 122 тыс. рублей за кв. м). Также цены упали в Москве (-1,5% за месяц, до 380 тыс. рублей), в Ростове-на-Дону (-0,5%, до 156 тыс. рублей) и в Санкт-Петербурге (-0,1% за месяц, до 245 тыс. рублей).

Исследование было проведено в октябре.

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