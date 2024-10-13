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Центробанк погасил все обязательства перед МВФ

Заботкин: Центробанк погасил все обязательства перед МВФ

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что ЦБ РФ больше не подотчетен Международному валютному фонду (МВФ). Об этом он рассказал в интервью блогеру Игорю Рыбакову.

По его словам, «миф» о зависимости ЦБ от МВФ был распространен в 1990-х годах, когда Россия получала кредиты от МВФ.

«Никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики... мы не несем», — отметил он.

По его словам, последние транши от МВФ Россия получила накануне кризиса 1998 года.

МВФ приостановил работу с Россией с 2022 года на фоне военных действий на Украине. 11 сентября МВФ объявил о возможности проведения ежегодного обзора российской экономики впервые с начала военного конфликта на Украине. Последний обзор по России был опубликован в начале 2021 года. В организации заявили, что экономическая ситуация в регионе стала «более устойчивой», что позволяет возобновить оценку. Позднее в Минфине заявили, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) в России была перенесена из-за его технической неготовности к проведению консультаций с РФ.

Ранее МВФ достиг предварительного соглашения с Украиной.

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