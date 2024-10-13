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Пекин раскритиковал планы ЕС по переговорам с компаниями

Китай предостерег ЕС от отдельных переговоров с компаниями

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Virginia Mayo/AP

Министерство коммерции Китая выступило с предостережением в адрес Евросоюза относительно проведения отдельных переговоров о ценах с некоторыми компаниями, участвующими в китайско-европейской торговле электромобилями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Если европейская сторона, проводя консультации с китайской стороной, будет вести отдельные переговоры о ценовых обязательствах с некоторыми предприятиями, это пошатнет фундамент диалога и взаимное доверие», — говорится в заявлении Минкоммерции КНР.

По мнению китайской стороны, такие действия Брюсселя «создадут помехи» для продвижения консультаций. Пекин призывает ЕС «в полной мере продемонстрировать искренность» и достичь приемлемого для всех сторон решения на основе текущих переговоров.

Министерство подчеркнуло, что китайские компании уполномочили торговую палату выдвинуть предложение о ценовых обязательствах, отражающее позицию всей отрасли. Это, по мнению Пекина, является основой для текущих двусторонних консультаций.

В начале октября ЕС повысил пошлины на китайские электромобили до 35%. В ответ Китай объявил об антидемпинговом расследовании в отношении сельхозпродукции из ЕС и рассматривает повышение тарифов на европейские автомобили с большим объемом двигателя.

Ранее Турция ввела антидемпинговые пошлины на сталь из России.

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