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Эксперты допустили повышение ключевой ставки до 21%

РБК: эксперты допустили повышение ключевой ставки Центробанком до 21% в октябре

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Банк России может повысить ключевую ставку до 21% в октябре. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов.

13 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых. Там заявили, что текущее инфляционное давление остается высоким. Следующее заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк считает, что ЦБ на этом заседании примет решение повысить ставку до 20-21%.

Проинфляционными факторами выступят повышение утилизационного сбора с 1 октября и заметное ослабление курса рубля, отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

По ее мнению, ЦБ будет сохранять «ястребиный» взгляд на монетарные условия в экономике.

Опрошенные изданием эксперты прогнозируют несколько повышений ключевой ставки в 2024 году на фоне инфляции.

7 октября аналитик Денис Буйволов допустил трехзначный курс доллара до конца года.

Ранее аналитик допустил рост ключевой ставки до 22% в 2024 году.

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