Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ряд отраслей промышленности увеличат число сотрудников

НИУ ВШЭ: автопром, металлургия и химпром проявят интерес к новым кадрам

close
Илья Питалев/РИА Новости

Обрабатывающая промышленность и добывающий сектор России намерены увеличить численность персонала в декабре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Актуальные тенденции в динамике занятости отраслей промышленности», подготовленного НИУ ВШЭ.

Наибольшую заинтересованность в привлечении новых кадров проявят автотранспортные, металлургические и химические предприятия. Также ожидается рост числа работников в производстве электрооборудования, компьютеров, оптических и электронных изделий, лекарственных средств.

«Среди укрупненных отраслей увеличение персонала в декабре ожидается в обрабатывающей промышленности и в секторе добычи полезных ископаемых», — рассказала заместитель директора Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Инна Лола.

При этом минимальная активность по найму ожидается в производстве резиновых и пластмассовых изделий, пищевых продуктов и одежды. Наиболее заметное сокращение штата может произойти в отраслях по производству мебели, напитков и текстильных изделий.

До этого стало известно, что сельское хозяйство России испытывает острую нехватку специалистов. По данным hh.ru, на одну вакансию в аграрной сфере приходится 3,2 резюме при норме 4-8. Наиболее дефицитными являются агрономы и ветврачи, а медианная зарплата в отрасли выросла до 101 тыс. рублей.

Ранее эксперт объяснила , почему работодателям стало выгодно обучать сотрудников с нуля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами