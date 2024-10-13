Ряд отраслей промышленности увеличат число сотрудников

Обрабатывающая промышленность и добывающий сектор России намерены увеличить численность персонала в декабре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Актуальные тенденции в динамике занятости отраслей промышленности», подготовленного НИУ ВШЭ.

Наибольшую заинтересованность в привлечении новых кадров проявят автотранспортные, металлургические и химические предприятия. Также ожидается рост числа работников в производстве электрооборудования, компьютеров, оптических и электронных изделий, лекарственных средств.

«Среди укрупненных отраслей увеличение персонала в декабре ожидается в обрабатывающей промышленности и в секторе добычи полезных ископаемых», — рассказала заместитель директора Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Инна Лола.

При этом минимальная активность по найму ожидается в производстве резиновых и пластмассовых изделий, пищевых продуктов и одежды. Наиболее заметное сокращение штата может произойти в отраслях по производству мебели, напитков и текстильных изделий.

До этого стало известно, что сельское хозяйство России испытывает острую нехватку специалистов. По данным hh.ru, на одну вакансию в аграрной сфере приходится 3,2 резюме при норме 4-8. Наиболее дефицитными являются агрономы и ветврачи, а медианная зарплата в отрасли выросла до 101 тыс. рублей.

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