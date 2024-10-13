На рынке недвижимости наметился новый тренд покупки квартир

В России наметился новый тренд — совместные покупки недвижимости. Этот феномен связан с ростом стоимости жилья и ограничениями в сфере ипотечного кредитования. Об этом пишет газета «Известия».

«Из-за снижения доступности ипотечных кредитов и увеличения требований к размеру первоначального взноса на российском рынке появились совместные покупки жилья. Особо актуальны они для тех, кто попадает под условия льготной ипотеки, но не имеет достаточно средств для первоначального взноса», — рассказал директор федерального комбината строительных материалов «Винзер» Денис Жалнин.

По его словам, покупатели ищут партнеров для совместного приобретения жилья, планируя в будущем либо продать квартиру и разделить прибыль, либо договориться о выкупе доли.

Эксперт отмечает рост спроса на семейную ипотеку на 15-20% после приостановки ее выдачи некоторыми крупными банками. Это связано с опасениями россиян относительно возможных будущих ограничений льготного кредитования.

Жалнин прогнозирует сохранение спроса на первичном рынке жилья в ближайшие месяцы, но предупреждает о возможном критическом снижении в начале следующего года из-за потенциальных новых ограничений со стороны ЦБ.

До этого стало известно, что спрос на частные дома в России растет , несмотря на снижение объемов ипотечного кредитования. По данным опросов, около 70% россиян хотят переехать из квартиры в дом, и каждый десятый планирует это сделать до конца 2024 года.

Ранее риелтор оценил, что будет с ценами на аренду жилья в России в ближайшее время.