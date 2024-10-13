Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне почти перестали хранить деньги дома

Anderida: доля россиян, хранящих деньги дома, за год упала с 32 до 20%

close
Shutterstock

Доля россиян, хранящих деньги дома, за год упала с 32 до 20%. Об этом рассказали РИА Новости в компании по управлению активами Anderida Financial Group.

Исследование компании показало резкий рост числа россиян, которые хранят деньги как дома, так и в банках — с 10% до 25%. При этом доля тех, кто копит средства исключительно в банках, за год выросла с 46 до 55%. Из этой категории 45% граждан хранят все сбережения на одном вкладе, 25% — на двух, 11% — на трех и 15% — на четырех и выше.

До этого основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский объяснил, что россияне теряют 50 тыс. рублей в год, храня деньги дома.

Согласно опросу, данные которого привел Тараповский, порядка 80% россиян держат часть наличных дома про запас, на всякий случай. Около 10% опасаются, что деньги понадобятся срочно и они не успеют снять нужную сумму. 5% уточнили, что предпочитают оплачивать все покупки наличными.

Тараповский уточнил, что у 70% из тех, кто хранит деньги дома, есть либо сберегательный счет, либо вклад в банке. Около 40% не считают имеющиеся наличные дома накоплениями, считая, что эти суммы «просто должны быть», заключил эксперт.

Ранее россиянам объяснили, какой должны быть финансовая подушка, и как ее накопить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами