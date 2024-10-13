Россияне почти перестали хранить деньги дома

Доля россиян, хранящих деньги дома, за год упала с 32 до 20%. Об этом рассказали РИА Новости в компании по управлению активами Anderida Financial Group.

Исследование компании показало резкий рост числа россиян, которые хранят деньги как дома, так и в банках — с 10% до 25%. При этом доля тех, кто копит средства исключительно в банках, за год выросла с 46 до 55%. Из этой категории 45% граждан хранят все сбережения на одном вкладе, 25% — на двух, 11% — на трех и 15% — на четырех и выше.

До этого основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский объяснил, что россияне теряют 50 тыс. рублей в год, храня деньги дома.

Согласно опросу, данные которого привел Тараповский, порядка 80% россиян держат часть наличных дома про запас, на всякий случай. Около 10% опасаются, что деньги понадобятся срочно и они не успеют снять нужную сумму. 5% уточнили, что предпочитают оплачивать все покупки наличными.

Тараповский уточнил, что у 70% из тех, кто хранит деньги дома, есть либо сберегательный счет, либо вклад в банке. Около 40% не считают имеющиеся наличные дома накоплениями, считая, что эти суммы «просто должны быть», заключил эксперт.

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