Стало известно, сколько теряют россияне при хранении денег «под матрасом»

Россияне теряют в год в среднем 50 тыс. руб., если хранят деньги дома. Такой расчет «Газете.Ru» привел основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

«В среднем россияне хранят «под матрасом» порядка 203 тыс. руб. То есть порядка 23% от всех имеющихся у россиян денег. Методология расчета построена на основе объема денег наличных, находящиеся в обороте, и населения старше 18 лет, которые могут делать накопления. В расчет принимался уровень инфляции и средняя ставка по депозитам на текущий момент», — объяснил финансист.

Согласно опросу компании, данные которого привел Тараповский, порядка 80% россиян держат часть наличных дома про запас, на всякий случай. Около 10% опасаются, что деньги понадобятся срочно и они не успеют снять нужную сумму. 5% уточнили, что предпочитают оплачивать все покупки наличными. Оставшиеся назвали другие причины.

По словам финансиста, ответы про низкое доверие к современной банковской системе РФ встречаются достаточно редко. Тараповский уточнил, что у 70% из тех, кто хранит деньги дома, есть либо сберегательный счет, либо вклад в банке. Около 40% не считают имеющиеся наличные дома накоплениями, считая, что эти суммы «просто должны быть», заключил эксперт.

Опрос был проведен в мае-июне 2024 года среди 1550 человек. Для расчета использовались статистические данные Банка России и Росстата.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев посоветовал россиянам хранить деньги в банках.