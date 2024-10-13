Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВТБ предложили новый подход к сдерживанию роста цен

Зампред ВТ Пьянов: победа над инфляцией требует усилий всех ведомств

close
Алексей Куденко/РИА Новости

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов предложил создать регулярный совещательный орган по борьбе с ростом цен. Об этом топ-менеджер заявил в интервью телеканалу «Россия 24» .

По мнению Пьянова, победить инфляцию только инструментами денежно-кредитной политики Центробанка слишком «дорого», если вообще возможно.

«Победа над инфляцией в России — это кросс-функциональная задача. Только ЦБ не достигнет цели или достигнет с очень высоким уровнем процентных ставок надолго», — подчеркнул банкир.

Для достижения целевого показателя инфляции в 4%, по словам Пьянова, необходимо сочетание нескольких факторов. Среди них он выделил продолжительный период высокой ключевой ставки, меры макропруденциального регулирования и особую бюджетную политику.

«Сегодняшний бюджет весьма специфический. С таким бюджетным импульсом практически невозможно достичь таргета по инфляции», — отметил первый зампред правления ВТБ.

Пьянов также предложил освободить ЦБ от задачи приоритизации кредитования, передав эту функцию правительству. По его мнению, у кабмина достаточно инструментов для поддержки приоритетных отраслей даже в условиях высоких процентных ставок.

До этого власти решили индексировать пенсии в 2025 году на 7,3%, а не на 4,5%, как планировалось ранее, из-за роста инфляции выше прогнозов. Это обеспечит опережение пенсий над инфляцией, отметила депутат Бессараб. Средняя пенсия составит 24,1 тыс. руб. при инфляции в 7,3%.

Ранее в России замедлилась инфляция.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами