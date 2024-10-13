Заводу крупнейшего производителя водки Beluga приостановили лицензию

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками 10 октября приостановила деятельность спиртзавода в Нижегородской области, который принадлежит крупнейшему производителю водки в России Novabev Group (выпускает водку Beluga, «Мягков», «Беленькая», «Русский лед» и «Старая Москва»), передает РБК.

В ведомстве пояснили, что причиной произошедшего стала утилизация отходов на производстве, которую компания «не осуществляла должным образом».

Согласно публикации, в апреле этого года жители Воротынского района Нижегородской области сообщали о десятках щук и лещей, которых прибило к берегам реки Чугунки. Местные журналисты нашли у реки шлаги, которые якобы могли использоваться для слива отходов «Спиртзавода Чугуновский». Росприроднадзор проверил жалобы жителей и убедился в их правоте. В ходе проверки самого завода вывили 13 нарушений.

«Проверка самого предприятия продемонстрировала нарушения в части обращения с отходами производства и потребления», — говорится в материале.

Росприроднадзор наложил на завод штраф в 850 тыс. руб. и потребовал компенсировать нанесенный ущерб в размере 738 тыс. руб. В итоге местное управление ведомства обратилось в суд, так же сделала Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура. На заводе не признавали вину в загрязнении природы и настаивали на том, что работают в штатном режиме.

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