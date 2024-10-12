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Финляндия собирается развивать туризм на границе с Россией

РБК: Финляндия направит €3 млн для развития туризма на границе с Россией

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Shutterstock/Vika Sholohov

Восточная Финляндия, граничащая с Россией, получит от финского правительства €3 млн для развития туристической сферы. Об этом сообщает РБК.

Издание отмечает, что этот регион испытывает острую необходимость в новых рабочих местах и услугах. По прогнозам, новые проекты позволят сократить отток населения из городов у восточной границы, а также сделают их привлекательными для новых жителей.

А город Иматра, ранее популярный среди туристов из России, получит €4 млн. Денежные средства направят на инвестиции и повышение конкурентоспособности местных предприятий. Власти считают необходимым развитие Карельской железной дороги, чтобы сохранить лесную промышленность.

Финская телерадиокомпания Yle отмечала, что предпринимательская активность на востоке Финляндии приходит в упадок из-за отсутствия туристов из России. По данным СМИ, множество компаний, особенно у юго-восточной границы Финляндии, которые почти полностью существовали за счет российских туристов, постигла схожая участь.

Финляндия ограничила въезд российских туристов в страну с 30 сентября 2022 года.

Ранее профессор Хельсинкского университета назвал финских политиков преступниками.

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