На российских складах почти не осталось свободного места

В России почти не осталось свободных складов — доля доступных площадей упала ниже 1%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

В Москве и Московской области сейчас свободно от 0,4% до 0,8% складских помещений, рассказали в Boxberry. При этом они по большей части расположены в отдаленных районах, куда сложно добраться, отметили представители компании.

В числе основных причин дефицита свободных площадей в России — переориентация логистики на Восток и Юг, рост e-commerce и замедление строительства новых складов в условиях высоких ставок и удорожания материалов.

На этом фоне аренда складских помещений стремительно подорожала. Если в 2022-м аренда обходилась в среднем в 5 тыс. рублей за квадратный метр в год, то сейчас речь идет о 10-12 тыс. рублей.

За последние пять лет рынок качественной складской недвижимости России вырос почти на 40%, опередив Запад по темпам роста в три раза.

Ранее сообщалось, что сроки доставки товаров из Китая в Россию могут вырасти.