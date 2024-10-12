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Основательница Wildberries призвала мужа не устраивать разборки в стиле 90-х

Глава Wildberries призвала мужа не спасать ее разборками в стиле 1990-х

Основательница Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) попросила своего мужа Владислава Бакальчука (супруги находятся в процессе развода) действовать в рамках российского законодательства, а «не устраивать разборки в стиле 1990-х». Соответствующее видеообращение опубликовано в ее Telegram-канале.

Ким заявила, что Бакальчук «потерял адекватность восприятия», сотрудники Wildberries сталкиваются с бесконечными угрозами с его стороны, а сама компания подверглась хакерским атакам, на ее строящиеся склады нападали.

Бизнесвумен утверждает, что именно действия ее супруга вызвали в прошлом году забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и якобы обворовала компанию на 37 миллиардов рублей.

При этом Татьяна подчеркнула, что ее не нужно спасать, а вопросы нужно решать в рамках российского законодательства, «а не устраивать разборки в стиле 90-х».

В октябре Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы в отношении ООО «РВБ» и своей бывшей жены. Он потребовал признать недействительной сделку по передаче объединенной компании домена Wildberries.ru.

Ранее в Wildberries заявили о завершении реструктуризации после объединения с Russ.

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