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Рост числа одиноких россиян может перерасти в серьезную экономическую проблему для страны

Рост доли одиночных домохозяйств в России угрожает финансовому сектору страны

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Depositphotos

Стремительный рост количества одиночек среди россиян может перерасти в серьезную проблему для финансового сектора РФ, следует из научного доклада Банка России.

Дело в том, что эта категория граждан гораздо менее склонна к сбережениям и чаще совершает импульсивные покупки, что вселяет беспокойство регулятору. Вклады населения служат для ЦБ источником инвестиций, способным нарастить предложение товаров и услуг, а значит и снизить инфляцию.

Доля одиночных домохозяйств в России с 2010 года выросла практически вдвое. Так, если 14 лет назад показатель составлял 25,7% от взрослого населения в городах, то к 2021-му значение уже достигло 41,8%. Более того, именно одиночки сегодня преобладают среди взрослого населения.

До этого в России отметили замедление инфляции. По итогам сентября она составила 8,63% годовых против 9,05% годовых в августе.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил повышение ставки ЦБ до 20% в октябре.

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