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ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро

ЦБ понизил официальный курс доллара до 96 рублей

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Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Регулятор понизил курс доллара до 96,07 рубля с 97,24 рубля в пятницу. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦБ.

Официальный курс евро также был понижен. Банк России установил курс европейской валюты на уровне 105,11 рубля по сравнению с предыдущим 106,5 рубля днем ранее.

Курс юаня снизился до 13,47 рубля по сравнению с 13,69 рубля накануне.

Согласно прогнозам инвестсоветника Сергея Варфоломеева, в конце текущего года доллар будет стоить 100 рублей, евро — 110 рублей. В начале 2025-го: 105 и 115 рублей соответственно.

До этого рост доллара до 100 рублей предрекла гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. Однако по ее словам, такой сценарий не является базовым.

Ранее звезда Уолл-стрит Джим Роджерс оценил последствия для доллара после выборов президента США.

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