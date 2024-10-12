Стало известно, как изменилась доля США в мировой торговле при Байдене

Доля США в мировой торговле по итогам президентского срока Джо Байдена сократится до 10,53%, подсчитали в РИА Новости на основе данных Всемирной торговой организации (ВТО) и американской статслужбы.

До прихода Байдена доля Соединенных Штатов в глобальной торговле составляла 10,78%. Показатель снизился на 0,7 процентного пункта во время президентства Дональда Трампа из-за торговой войны с Китаем.

Мировая торговля является одной из горячих тем на президентских выборах в США, которые состоятся 5 ноября. Дональд Трамп выступает за протекционистские меры, Камала Харрис занимает менее жесткую позицию.

Кроме того, ожидается, что к концу года доля США в мировой экономике опустится до 14,76%, что является минимальным показателем в современной истории.

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