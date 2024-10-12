В России замедлилась инфляция

Инфляция в России по итогам сентября замедлилась до 8,63% годовых. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Росстат.

Для сравнения: в августе показатель составлял 9,05%, в июле — 9,13%.

При этом в месячном выражении темпы роста потребительских цен в стране, напротив, ускорились. Так, по итогам сентября инфляция выросла на 0,48% против августовских 0,2%.

Сильнее всего среди продуктов подорожали апельсины — на 14,8%. В августе их стоимость подскочила на 10,7%. Такой рост цен связан с мировым дефицитом апельсинов из-за плохого урожая в Бразилии, крупнейшем экспортере этого товара.

Кроме того, заметно выросли цены на огурцы (+6,3%), лимоны (+2,6%). Молочная продукция за месяц подорожала в среднем на 3-4%.

До этого страны Азии закупились российским маринованным папоротником. Объем поставок составил 305 тонн.

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