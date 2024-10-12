Постпредство РФ при Евросоюзе отказало Украине в выплате репараций

Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Киев не получит в будущем репараций, а за кредит ЕС будут платить будущие поколения украинцев.

Логвинов уточнил, что Украина могла бы получить репарации, которые могла бы использовать для выплаты в будущем кредита от Евросоюза. Дипломат добавил, что, если таких выплат не окажется, украинские власти должны будут перенаправлять на обслуживание и погашение долга деньги, которые Киев получит в качестве военных репараций.

До этого в министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что Амстердам создаст механизм, призванный обязать Российскую Федерацию к компенсациям Украине.

Дипломаты напомнили, что в апреле был создан реестр ущерба, который понесла Украина. Этот шаг стал первым в рамках плана по созданию компенсационного механизма.

Ранее лидер Гаити потребовал репараций от Франции.