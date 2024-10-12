Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпредство РФ при Евросоюзе отказало Украине в выплате репараций

Логвинов: за кредит ЕС будут расплачиваться будущие поколения украинцев

close
Violeta Santos Moura/Reuters

Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Киев не получит в будущем репараций, а за кредит ЕС будут платить будущие поколения украинцев.

Логвинов уточнил, что Украина могла бы получить репарации, которые могла бы использовать для выплаты в будущем кредита от Евросоюза. Дипломат добавил, что, если таких выплат не окажется, украинские власти должны будут перенаправлять на обслуживание и погашение долга деньги, которые Киев получит в качестве военных репараций.

До этого в министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что Амстердам создаст механизм, призванный обязать Российскую Федерацию к компенсациям Украине.

Дипломаты напомнили, что в апреле был создан реестр ущерба, который понесла Украина. Этот шаг стал первым в рамках плана по созданию компенсационного механизма.

Ранее лидер Гаити потребовал репараций от Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами