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Россиянам рассказали о штрафах за просрочку платежей за ЖКХ

Эксперт Бондарь предупредил о начислении пени за неуплату платежей за ЖКХ

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за неуплату коммунальный платежей просрочка начисляется за каждый день с 31-го числа. Об этом сообащет РИА Новости.

По словам Бондаря, размер пени составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка ежедневно.

Пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки платежа. Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки», — поделился эксперт.

Он уточнил, что если долг не погашен, то, начиная с 91-го дня, пени увеличивается до 1/130 от ключевой ставки ЦБ. Если учитывать, что в сентябре ключевая ставка была равна 19%, то ежедневные штрафы могут достигать значительных сумм.

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