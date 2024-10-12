Россиянам рассказали о штрафах за просрочку платежей за ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за неуплату коммунальный платежей просрочка начисляется за каждый день с 31-го числа. Об этом сообащет РИА Новости.

По словам Бондаря, размер пени составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка ежедневно.

Пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки платежа. Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки», — поделился эксперт.

Он уточнил, что если долг не погашен, то, начиная с 91-го дня, пени увеличивается до 1/130 от ключевой ставки ЦБ. Если учитывать, что в сентябре ключевая ставка была равна 19%, то ежедневные штрафы могут достигать значительных сумм.

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