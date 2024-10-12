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Байден оценил ущерб от урагана «Милтон» в $50 млрд

Байден заявил, что ущерб от урагана «Милтон» составил около $50 млрд

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Президент США Джо Байден сообщил, что ущерб от урагана «Милтон», обрушившегося на Флориду, предварительно оценивается в $50 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

Глава государства отметил, что это уже третий крупный ураган, который обрушился на штат Флориду за последние три месяца.

Байден подчеркнул, что это предварительные оценки экспертов, а итоговая сумма ущерба может быть как больше, так и меньше $50 млрд. Президент также выразил соболезнования пострадавшим от стихии и пообещал сделать все возможное, чтобы американцы смогли вернуться в свои дома.

9 октября на Флориду обрушился ураган «Милтон». Его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света. В преддверии бедствия были эвакуированы свыше 5 млн человек.

Ранее полицейские спасли собаку, которую привязали во время урагана «Милтон».

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