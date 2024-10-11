В Москве обсудили тренды e-commerce

В ближайшие годы оборот e-commerce в России будет в среднем расти на 25% ежегодно, рассказала старший аналитик по акциям компаний технологического сектора Альфа-Банка Анна Курбатова в рамках международного форума электронной коммерции и ритейла ECOM&Retail Week.

По ее мнению, в России к 2028 году каждая третья покупка будет проводиться в онлайне.

Уже сейчас РФ входит в топ-5 стран по проникновению онлайна: впереди только Китай, Индонезия, Великобритания и Южная Корея, уточнила эксперт.

В рамках сессии «Свой интернет-магазин или маркетплейс: а нужно ли выбирать?» руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка Александр Горинов отметил, что маркетплейсам необходимо использовать все возможные каналы продаж для увеличения среднего чека и конверсии.

«Омниканальный подход помогает глубже понять потребности клиентов и предлагать кастомизированные решения и технологии, учитывающие специфику отраслей. Это не только увеличивает продажи, но и создает дополнительную ценность для бизнеса», — сказал он.

Кроме того, руководители крупнейших маркетплейсов также обсудили потенциал роста онлайн-ретейла, влияние искусственного интеллекта на eCom, покупки за рубежом в текущих реалиях и другие важные темы на паблик-токе «Какой он, eCom будущего?» и сессии «Риски eCom-бизнеса и как их избежать».