Турция ввела антидемпинговые пошлины на сталь из России

Турция ввела антидемпинговые пошлины на импорт горячекатаной плоской стали от крупнейших производителей России, Китая, Индии и Японии. Об этом сообщили в министерстве торговли Турции, пишет ТАСС.

Меры, введенные министерством и опубликованные в официальном правительственном вестнике, касаются почти всей номенклатуры горячекатаной плоской стали.

Дополнительные тарифы будут применяться к стали Магнитогорского металлургического комбината, а также ООО «Новолипецкая сталь» (6,1%) и ПАО «Северсталь» (9%).

В 2024 году власти Турции решили ввести дополнительную 40%-ную таможенную пошлину на импорт любых автомобилей из Китая.

Как отмечает издание Karar, подобный шаг, призванный стимулировать внутреннее производство и снизить торговый дефицит, может серьезно ударить по конкурентоспособности китайских брендов. Не исключено, что турецкие потребители будут чаще обращаться к автомобилям, произведенным в других странах.

Ранее Nike частично приостановила работу в Турции из-за роста таможенных пошлин.