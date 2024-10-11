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Брокерам одобрили сделки второго этапа обмена активов россиян с Западом

РБК: брокерам одобрили сделки второго этапа обмена активов россиян с Западом

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Depositphotos

Несколько крупных брокеров получили 11 октября от «Инвестиционной палаты», организатора обмена заблокированными активами, архивы со сделками, по которым было получено одобрение. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что данная информация была подтверждена в пресс-службах «Цифра Брокера», БКС и «Риком-Траста».

В пресс-службе «Финама» отметили, что второй раунд выкупа состоялся и средства уже начали поступать на счета клиентов.

До этого сообщалось, что российские инвесторы зарегистрировали свыше 1 миллиона заявок по процедуре разморозки финансовых активов. Такие цифры назвал заместитель председателя Центробанка РФ Филипп Габуния. Согласно информации Габунии, процедура сбора заявок по разблокировке активов среди российских спонсоров подошла к концу. Также отмечалось, что российские инвесторы предъявили к выкупу заблокированные бумаги на общую сумму 35,3 миллиарда рублей.

Ранее была названа сумма исков российских инвесторов к Clearstream.

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