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ЦБ установил срок для внесения банками реквизитов мошенников в базы

Центробанк даст банкам не больше часа для внесения данных о мошенниках в базы

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Крупные банки с 2025 года должны будут за один час вносить реквизиты мошенников из базы Банка России в свои системы для последующей блокировки переводов на эти счета. Об этом сообщает ЦБ.

При этом с 22 октября 2024 года для крупных банков этот срок составит два часа.

«В отношении остальных банков установлен срок в три часа», — добавили в ЦБ.

Центробанк также введет базу «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». Она будет формироваться на основе данных о счетах физических и юридических лиц, которую регулятору направляют банки и другие операторы платежных систем. Их регулятор потом рассылает всем банкам, которые впоследствии используются для противодействия мошенническим операциям.

До этого стало известно, что с 2025 года на портале «Госуслуги» планируется запустить два ключевых механизма: период охлаждения при кредитовании и систему уведомлений о заключенных договорах потребительского кредита для предотвращения мошенничества.

Ранее банки уличили в манипуляциях с кредитными ставками.

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