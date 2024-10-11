Набиуллина указала на риски замедления роста экономик стран БРИКС

Риски замедления роста экономической активности стан БРИКС усиливаются, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе второй встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран объединения. Ее слова приводит ТАСС.

«Глобальная экономическая активность продолжает расти в третьем квартале 2024 года, однако риски замедления роста уже накапливаются. Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой», — отметила глава Банка России.

Геополитические риски, а также риски глобальной финансовой фрагментации в последнее время также лишь увеличиваются, добавила Набиуллина.

За последние четыре года доля США в мировой экономике опустилась до минимума в современной истории. По итогам 2023 года она составила 14,82%. При этом 30 лет назад на Соединенные Штаты приходилась пятая часть глобальной экономики. Пик пришелся на 1999 год, тогда показатель достиг 21,01%. Между тем Китай нарастил свою долю до 18,76%.

Ранее в МВФ назвали последствия эскалации на Ближнем Востоке для экономики.