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Аналитики Сбера назвали «Эталон» самой быстрорастущей компанией в сфере недвижимости

Продажи «Эталона» в 3 квартале 2024 года увеличились на 19%

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Аналитики Sber CIB назвали группу «Эталон» самой быстрорастущей компанией в сфере недвижимости по итогам 3 квартала 2024 года, сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере отметили, что в 3 квартале продажи «Эталона» в денежном выражении выросли на 19% и достигли 36,9 млрд рублей.

Также продажи «Эталона» в Санкт-Петербурге выросли на 36%, а в Москве и области сократились на 9%.

Аналитики Сбера отметили, что результаты группы выглядят лучше рынка.

По данным Dataflat.ru, в 3 квартале совокупные продажи девелоперов в Санкт-Петербургской агломерации сократились на 39% год к году, а в Московской – на 41% год к году.

По данным Сбера, «Эталон» смог обеспечить уверенный рост продаж на сложном рынке за счет использования собственного финансового продукта, способного частично заместить ипотечные программы, а также благодаря качественному портфелю проектов, диверсифицированному по регионам и сегментам.

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