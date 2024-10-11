Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы страны, ставшие учредителями фонда Всемирного банка по помощи Украине

РИА Новости: Канада, США и Япония стали учредителями нового фонда помощи Украине

close
Depositphotos

Три страны стали учредителями нового фонда финансовой помощи Украине, созданного Всемирным банком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской дирекции международной финансовой организации.

«Учредителями и первоначальными донорами фонда стали Канада, Япония и США», — сказал источник агентства.

По его словам, эти государства заявили о намерении передать в фонд не менее $10 млрд.

В российской дирекции Всемирного банка добавили, что о готовности выделить деньги на поддержку Украины сообщили и в Великобритании. Но власти королевства не стали уточнять, какую именно сумму они готовы потратить на соответствующие цели.

Кроме того, источник высказался о задачах нового фонда. В качестве его основной цели была заявлена помощь Киеву при проведении реформ и восстановлении инфраструктуры.

11 октября менеджмент Всемирного банка объявил о создании нового фонда поддержки Украины. При этом в финансовой организации подчеркнули, что эта структура не будет взаимодействовать с замороженными активами РФ и доходами от них.

Ранее российская сторона раскритиковала создание большого числа фондов помощи Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами