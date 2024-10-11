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Почти исчезнувший два года назад рынок «подал признаки жизни»

Bloomberg: рынок авиаоблигаций начал восстанавливаться после длительного застоя

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Depositphotos

Рынок авиационных облигаций, который практически прекратил свое существование после начала военных действий на Украине, снова подает признаки жизни, пишет Bloomberg.

С начала года продажи облигаций ABS — ценных бумаг, обеспеченных пулом активов, таких как аренда самолетов, — достигли $5 млрд. Для сравнения: на протяжении двух последних лет показатель не превышал $1 млрд.

Рынок авиаоблигаций практически парализовало в 2022 году после того, как РФ оставила себе несколько сотен принадлежавших западным лизингодателям самолетов, несмотря на санкции и требования вернуть лайнеры. Однако в последние месяцы инвесторы снова начали интересоваться этими бумагами. Причина восстановления спроса — страховые выплаты. Два транша на $62,5 млн и на $50 млн уже состоялись.

Китайские магнаты вернулись в список богатейших людей планеты. Их число в рейтинге Bloomberg Billionaires Index выросло на 20% на фоне роста фондового рынка КНР.

Ранее американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы.

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