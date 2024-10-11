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ЦБ Южной Кореи снизил ставку впервые за четыре года

Банк Кореи снизил базовую ставку впервые с мая 2020 года

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VTT Studio/Shutterstock/FOTODOM

Банк Кореи снизил базовую ставку до 3,25% с 3,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. До этого южнокорейский ЦБ держал ставку на 16-летнем максимуме на протяжении 13 заседаний.

Это первое смягчение денежно-кредитной политики Банка Кореи с мая 2020 года. Регулятор пошел на этот шаг в связи со стабилизацией инфляции, замедлением роста задолженности домохозяйств и снижением рисков на валютном рынке. Кроме того, позитивным фактором стало ожидаемое включение южнокорейских госбондов в расчет FTSE World Government Bond Index (WGBI).

Согласно прогнозам, базовая инфляция в Южной Корее по итогам года составит порядка 2%, ВВП увеличится на 2,4%.

Летом о первом за четыре года снижении ключевой ставки объявил Банк Англии. В последнее время британский регулятор стал активно развивать свой аккаунт в TikTok для охвата поколения зумеров.

Ранее трейдеры повысили прогнозы о снижении основных ставок ЕЦБ в октябре.

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