В технопарке «Сколково» пройдет конференция «Технологии добра»

В технопарке «Сколково» 29 ноября пройдет конференция «Технологии добра», посвященная современным вызовам и возможностям цифровых решений для некоммерческого сектора. Ее организаторами станут Совкомбанк и фонд «Сколково» (Sk Финтех Хаб), сообщает пресс-служба банка.

На мероприятии выступят более 30 спикеров из крупнейших российских компаний и некоммерческих организаций, а также представители профильных министерств и ведомств. Принять участие в конференции смогут руководители и сотрудники НКО, а также представители бизнеса и IT, заинтересованные в поддержке некоммерческого сектора. Участие бесплатное, а регистрация обязательна.

Как подчеркнул первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, социальные проекты формируют устойчивую базу для экономического роста, инноваций и развития страны.

«Вместе со «Сколково» мы соберем на одной площадке ключевых экспертов и обсудим необходимую поддержку таких инициатив. За год системной работы с 500 благотворительными фондами в проекте «Технологии добра» мы накопили экспертизу и готовы решать новые задачи некоммерческого сектора, давать быстрые советы и инструменты по волнующим вопросам», — уточнил он.

Участники конференции в формате дискуссий, мастер-классов и практических сессий обсудят подходы к цифровизации некоммерческого сектора, поиск ресурсов на внедрение цифровых решений и инструменты, доступные уже сейчас. Также площадка предоставит им возможность обменяться идеями и экспертизой, договориться о новых партнерствах и определить, как технологии помогут НКО реализовывать социальные проекты.

«Совкомбанк и «Сколково» являются партнерами-основателями федерального проекта «Технологии добра». Нам удалось найти уникальный формат, сплав компетенций и единомышленников среди сильнейших ИТ-компаний для реализации нашей миссии — цифровизации сектора НКО и увеличения объема финансирования благополучателей», — отметил управляющий директор фонда «Сколково» Павел Новиков.

Новиков уточнил, что на конференции представят решения по дальнейшему развитию технологий для НКО. Также, сказал он, участникам расскажут о новом направлении фонда — Sk Филтех Хаб. Оно объединяет компании, реализующие с помощью технологий социально значимые проекты.