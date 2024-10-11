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Россияне полюбили безалкогольное пиво и вино

«X5 Клуб»: продажи безалкогольного вина за год выросли на 73%

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Продажи безалкогольного вина в России за последний год подскочили на 73%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Х5 Клуба».

За январь — август россияне приобрели 254 тыс. бутылок безалкогольного вина (включая игристое) общим объемом 197 тыс. литров. Расходы составили 144 млн рублей, что на 90% превышает траты за аналогичный период 2023-го.

Наиболее популярным является белое безалкогольное вино – его выбирают в 66% случаев. Еще в 21% случаев россияне предпочитают красное безалкогольное вино, и только в 13% – розовое.

Кроме того, в последнее время заметно вырос интерес россиян к безалкогольному пиву. По итогам первых восьми месяцев в стране было продано 66 млн бутылок общим объемом 28 млн литров (+22%). В денежном выражении продажи выросли на 31% год к году и достигли 3,5 млрд рублей.

Наибольший темп прироста показал безалкогольный сидр – его продажи с января по август взлетели в 3,2 раза, до 108 тыс. бутылок. Всего на «трезвую» замену обычному сидру россияне потратили почти 15 млн рублей, что вдвое превышает прошлогодний показатель.

Самой быстрорастущей категорией алкоголя в России в этом году стал ром. Его продажи с начала года выросли более чем на 20%.

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