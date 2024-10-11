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Цена страховки идущих на Украину судов выросла

Bloomberg: цена страховки идущих на Украину судов за неделю выросла на треть

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РИА «Новости»

Стоимость страховки для идущих на Украину судов за неделю выросла на треть на фоне участившихся ударов по украинским портам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что страховое покрытие теперь превышает 1% от стоимости судна, что превышает показатели прошлой недели, когда данный показатель составлял приблизительно 0,75%.

Агентство подчеркивает, что теперь для судна стоимостью в $50 млн страховка увеличится на $125 тыс. за один рейс.

Источник подчеркнул, что компании начали чаще страховать грузы в связи с ударами по портам Украины.

В июле украинские силовики наложили арест на грузовое судно Usko Mfu, которое якобы два раза заходило в севастопольский порт.

Утверждается, что в ноябре 2023 года Usko Mfu зашло под флагом Камеруна в порт Севастополя, где якобы загрузило на борт порядка 3 тыс. тонн зерна для турецкой компании.

Украинская прокуратура заявляет, что при заходе в крымский порт грузовое судно выключало автоматическую идентификационную систему, что нарушает требования безопасности мореходства.

Ранее в подполье сообщили об ударе по Одесскому порту.

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