Цена страховки идущих на Украину судов выросла

Стоимость страховки для идущих на Украину судов за неделю выросла на треть на фоне участившихся ударов по украинским портам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что страховое покрытие теперь превышает 1% от стоимости судна, что превышает показатели прошлой недели, когда данный показатель составлял приблизительно 0,75%.

Агентство подчеркивает, что теперь для судна стоимостью в $50 млн страховка увеличится на $125 тыс. за один рейс.

Источник подчеркнул, что компании начали чаще страховать грузы в связи с ударами по портам Украины.

В июле украинские силовики наложили арест на грузовое судно Usko Mfu, которое якобы два раза заходило в севастопольский порт.

Утверждается, что в ноябре 2023 года Usko Mfu зашло под флагом Камеруна в порт Севастополя, где якобы загрузило на борт порядка 3 тыс. тонн зерна для турецкой компании.

Украинская прокуратура заявляет, что при заходе в крымский порт грузовое судно выключало автоматическую идентификационную систему, что нарушает требования безопасности мореходства.

Ранее в подполье сообщили об ударе по Одесскому порту.