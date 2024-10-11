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Сентябрьский показатель инфляции в Аргентине стал самым низким с ноября 2021 года

Инфляция в Аргентине с начала года превысила 100%

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Carl Recine/Reuters

Рост цен в Аргентине в сентябре составил 3,5%, с начала года инфляция составила 101,6%. Об этом сообщает ТАСС.

В докладе института статистики и переписи Аргентины отмечается, что общий уровень индекса потребительских цен в сентябре 2024 года вырос на 3,5%.

Отмечается, что данный показатель стал самым низким с ноября 2021 года, при этом инфляция в стране остается самой высокой в регионе. Сильнее всего на индекс повлиял рост цен на коммунальные услуги (+7,3%), одежду (+6%) и образование (+4,3%).

В июне сообщалось, что потребление говядины в Аргентине с начала года сократилось почти на 16% на фоне близкой к 300% инфляции и рецессии в стране.

На одного аргентинца приходится порядка 44 кг говядины в год. Для сравнения: в 2023-м показатель составлял 52 кг, а в 1950-х значение и вовсе достигало 100 кг в год.

Бедность в Аргентине растет: в крупных городах все больше людей становятся бездомными, а в бесплатных столовых растут очереди, отмечает издание. Многие семьи вынуждены сокращать потребление основных продуктов питания, включая мясо, молоко и овощи.

Ранее стало известно, на чем планирует зарабатывать Аргентина.

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