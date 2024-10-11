В России стало больше квартир с панорамными окнами

Все чаще российские застройщики проектируют панорамные и увеличенные окна в квартирах. Среди пяти крупнейших городов России лидирует Москва — 38% новостроек оснащены панорамными окнами, замыкает список Петербург — всего 6%. Об этом говорится в исследовании компании City Solutions (есть у «Газеты.Ru»).

В City Solutions подсчитали количество панорамных окон в новостройках пяти крупнейших городов России: Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. Выяснилось, что в Москве 38% квартир в 159 жилых комплексах оснащены панорамными окнами, в Казани — 17%, в Новосибирске — 12%, в Екатеринбурге — 8% и только 6% в Петербурге. Если говорить про элитный сегмент, то панорамные окна доминируют в Москве — 91%. В Новосибирске панорамные окна установлены в 69% элитных квартир, в Екатеринбурге доля составляет 62%, в Казани — 55%, в Петербурге — 35%.

Примечательно, что панорамные окна изредка встречаются и в стандартном сегменте жилья, но их доля составляет 2–3%.

«Очевидна тенденция, когда атрибуты, характерные для более высокого класса жилья, переходят в массовый сегмент. Еще 10–15 лет назад панорамные, увеличенные окна и другие нестандартные решения встречались исключительно в премиальных ЖК. Теперь то, что прежде было свойственно высокому классу, стало встречаться в массовом рынке, в «бизнесе» и «комфорте», — отметил генеральный директор петербургской строительной компании City Solutions. Василий Тимофеев.

По его словам, внедрение таких оконных решений повышает привлекательность жилья, при этом значительно не отражаясь на цене за квадратный метр.

Тенденция к увеличению размеров окон стала особенно заметна после пандемии, считают в City Solutions: недели, проведенные безвылазно дома, усилили интерес покупателей к видовым характеристикам жилья. Особенно стали востребованы окна увеличенного размера, так как панорамные нравятся далеко не всем. Это связано с боязнью высоты, снижением приватности, сложностью ухода и температурными перепадами: хуже теплоизоляция зимой и больший прогрев летом. Так, доля окон увеличенного размера составляет около 40% в Петербурге и Москве, от 60 до 67% в Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

По словам Тимофеева, панорамные окна оправданы при наличии хорошего вида, но они не подходят, когда дома стоят «окно в окно». К увеличенным окнам таких претензий нет, люди любят большие окна, чтобы в квартиру попадало больше естественного света, уточнил эксперт.

Кроме панорамных окон, на российском рынке недвижимости есть более экзотические решения: угловые, круизные (то есть круглые, как в каюте на круизном судне), мансардные, моллированные (из гнутого стекла), окна на крыше. По данным City Solutions, от 1 до 3% продаваемых квартир в крупных городах имеют окна в ванной. Что касается мансардных окон в новостройках, то тут лидирует Петербург, где более 80 квартир в 12 ЖК имеют окна такого типа.

Исследование было проведено в октябре.

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