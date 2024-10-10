Нижний Новгород назвали столицей фрод-мониторинга в России

В Нижегородской области запустили мобильного оператора Т-Мобайл. Об этом стало известно в ходе подписания соглашения о сотрудничестве Т-Банка, Т-Мобайла и Нижегородской области.

Подписание соглашения о сотрудничестве было приурочено к запуску в регионе мобильного оператора Т-Мобайл. Документ предполагает защиту нижегородцев от мошенников, повышение уровня знаний по кибербезопасности и финансовой грамотности населения, а также предусматривает целый ряд направлений сотрудничества.

Соглашение подписали председатель совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» Алексей Малиновский, гендиректор Т-Мобайла Виталий Бриедис и заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Как отметил Бриедис, Нижний Новгород является одним из самых технологических регионов России. По его словам, Нижегородская область станет 78-м регионом для Т-Мобайла.

Так, Т-Мобайл запустит в регионе первый в России пилотный проект, в рамках которого технология «Нейрощит» будет не разрывать телефонный разговор с мошенником как раньше, а вклиниваться в него и предупреждать абонента. Как уточнил Бриедис, предупреждение будет слышать только абонент, а не мошенник.

Предполагается, что после получения предупреждения «Нейрощита» абонент сам закончит разговор, так как после неожиданного обрыва звонка мошенники могут перезвонить жертве или переключиться на мессенджеры. Банк планирует масштабировать проект планируется на всю Россию.

Руководитель Центра экосистемой защиты Т-Банка Олег Замиралов на деловой сессии «Нижний Новгород + Т-Банк: что даст России и региону объединение двух ИТ-лидеров» назвал Нижний Новгород столицей фрод-мониторинга в России. Он напомнил, что в Нижнем Новгороде базируются 50 ключевых сотрудников фрод-мониторинга Т-Банка.

Также Замиралов уточнил, что в регионе работает пилотный проект, в рамках которого специальные «летучие отряды» в срочном порядке выезжают к людям, находящимся под сильным психологическим воздействием мошенников, и переубеждают их совершать фатальные для них операции.

Кроме того, он отметил, что в одном из городских пространств столицы региона будет установлена первая в России стационарная будка фрод-рулетки от Т-Банка. Предполагается, что она поможет отточить навыки самообороны от телефонных мошенников и спасти других людей от обмана.