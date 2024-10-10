На форуме «Майнекс Россия-2024» обсудили меры поддержки РЗМ-проектов

В России необходимо ввести льготное налогообложение и прямое субсидирование для производств по добыче редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ), сказал первый заместитель генерального директора АО «Росатом Недра» Алексей Шеметов в рамках сессии «Технологический, сырьевой и кадровый суверенитет РФ.

Инвестиционные возможности: регионы и бизнес» на форуме «Майнекс Россия-2024» в Москве.

Шеметов отметил, что во всех странах-лидерах по добыче РМ и РЗМ существует система субсидирования начальной стадии производства.

Также Шеметов предложил пути поддержки на примере Горнорудного дивизиона «Росатома».

«Для Туганского ГОК «Ильменит», который осуществляет добычу титановых и циркониевых концентратов в Томской области, и Ловозерского ГОК снижение НДПИ – крайне необходимая мера, которая простимулирует недропользователей к масштабированию производства», — сказал он.

Также в рамках сессии генеральный директор АО «Росгеология» Сергей Радьков отметил, что для снятия импортозависимости и восполнения минерально-сырьевой базы Россия в ближайшие 3 года вложит в поиск и оценку полезных ископаемых 41 млрд рублей.

На сессии также представили программу создания в России литиевой отрасли полного цикла «от рудника до электромобиля», на примере проекта, реализуемого АО «Росатом Недра» и «Норильским Никелем». Как рассказал генеральный директор ООО «Полярный литий» Игорь Демидов, разрабатываемое месторождение лития в Колмозерском районе Мурманской области призвано кратно сократить зависимость российской промышленности от импортного литиевого сырья.